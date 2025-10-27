Juventus, ecco i nomi per il post Tudor

La sconfitta contro la è stata fatale per Tudor. La Juventus ha deciso di esonerare l’allenatore affidando la squadra temporaneamente a Brambilla, il tecnico della Next gen. Ma a Torino la dirigenza sembra essere già a lavoro per trovare un nuovo allenatore e spuntano i primi nomi.

Juventus, quattro profili per la panchina

Come riporta Fabrizio Romano, il primo in lista sarebbe Spalletti. La Juventus avrebbe già avviato i contatti con il tecnico toscano, in cerca di squadra dopo l’esperienza con la nazionale. Segue Palladino che sarebbe gradito dalla dirigenza per gli ottimi risultati ottenuti alla guida della Fiorentina. In pole anche Roberto Mancini. L’allenatore potrebbe rappresentare un ottima ipotesi per i bianconeri, anche se al momento non sembrano esserci dei contatti. Infine, c’è Zidane. Il nome dell’allenatore francese viene da anni accostato alla Vecchia Signora senza un nulla di fatto e anche questa volta l’operazione sembra essere solo una voce di mercato.

Dunque, questo i nomi nella lista dei bianconeri, non resta che aspettare i prossimi giorni per capire chi prenderà l’eredità di Tudor.