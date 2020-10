Juventus: Ecco le possibili alternative di Pirlo in vista della Champions

In vista della sfida contro la Dinamo Kiev, l’allenatore juventino valuta alternative alla formazione tipo.

Domani alle 18.55 allo stadio Olimpico di Kiev potremo assistere all’esordio dei bianconeri in Champions League nella fase a gironi contro la Dinamo. La partita verrà trasmessa su Sky Sport 1. 21mila tifosi potranno assistere alla sfida; il governo ucraino, infatti, ha predisposto l’apertura dell’impianto al 30% della capienza massima.

Lasciandosi alle spalle l’1-1 contro il Crotone, e di conseguenza anche le varie critiche ricevute per le sue scelte, per l’allenatore della Juve, valutando la formazione in vista dell’ attesa partita, arrivano anche buone notizie. In campo durante la rifinitura Andrea Pirlo ha potuto ritrovare finalmente Aaron Ramsey, che ha messo alle spalle l’infortunio rimediato con la nazionale gallese e che adesso si candida per giocare titolare nella trequarti. Presente sul terreno di gioco anche Matthijs de Ligt, al rientro per la prima volta dopo l’operazione, il difensore olandese ha effettuato il riscaldamento con i compagni, per poi iniziare un lavoro differenziato basato sull’aspetto tecnico; ovviamente il calciatore non potrà partecipare alla sfida di domani sera, ma sono segnali positivi in ottica del suo ritorno.

Ancora assente purtroppo Alex Sandro, mentre in gruppo si è visto allenarsi anche Sami Khedira, nonostante non sia stato inserito nella lista per la Champions League e fino a questo momento non sia mai rientrato tra i possibili titolari.