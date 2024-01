Juventus-Empoli, Chiesa verso il forfait | L’attaccante si prenota per l’Inter

Continua il periodo no per Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attaccante della Juventus salterà la sfida dello Juventus Stadium contro l’Empoli visto che il calciatore continua a lavorare a parte e tornerà presumibilmente a disposizione per il big match l’Inter, gara decisiva(o quasi) per lo scudetto.

Juventus, Chiesa e Rabiot tornano per l’Inter?

Così come Chiesa anche Adrien Rabiot dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi con Allegri che si affiderà ancora una volta ai giovani Yildiz e Nicolussi Caviglia, pronti a stupire come hanno già fatto da questo inizio di stagione.