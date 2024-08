Juventus, Fabrizio Romano conferma tutto: “Contratto rescisso per Szczesny”

” Il contratto di Wojciech Szczesny alla Juventus è stato rescisso di comune accordo. Confermato”.

E’ questo quanto scritto dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che svela come di comune accordo sia stata presa questa decisione tra il portiere polacco e la Juventus. L’ex Roma e Arsenal ora deciderà il futuro viste le tante offerte messe sul piatto.

⚫️⚪️🇵🇱 Wojciech Szczesny’s contract at Juventus has been terminated on mutual agreement.

Confirmed. 👋🏻 pic.twitter.com/Z6j9y5pT3s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024