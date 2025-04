La Juventus è al lavoro in vista della sfida contro il Bologna, in calendario domenica alle ore 20:45. La formazione della Madama dovrà fare i conti con una infermeria piuttosto affollata che vede infortunati Kelly, Gatti, Bremer, Cabal. È una vera e propria emergenza in difesa per Igor Tudor.

Juventus, difesa in difficoltà, rush finale di stagione più ostico del previsto

Igor Tudor deve lavorare con le risorse che ha e con gli infortuni che deve affrontare, le papabili soluzioni sono tre: Kalulu e Veiga sono gli unici due centrali di ruolo a disposizione. Per questo motivo Tudor potrebbe passare dalla difesa a tre a quella a quattro, arretrare uno tra Cambiaso e Locatelli oppure adattare Savona che già in passato ha giocato al centro della difesa.

Non sarà semplice affrontare questo finale di stagione che, a quanto pare, sembra più in salita di quanto previsto. Nelle ultime giornate di campionato, dove la Juve dovrà affrontare Bologna, Milan, Udinese e Venezia, bisognerà trovare la pezza a colori per rattoppare un reparto che in questo momento storico ha più di un buco e molto più di una difficoltà.