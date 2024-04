Juventus-Fiorentina, le UFFICIALI: Chiesa e Vlahovic titolari da ex. Italiano soprende in attacco

É finita l’attesa all’Allianz Stadium, per la sfida tra Juventus e Fiorentina. Allegri conferma i titolarissimi schierando il trio difensivo Gatti, Bremer e Danilo mentre a centrocampo i due esterni sono Cambiaso e Kostic con Locatelli in mediana e le due mezz’ali McKennie e Rabiot. In attacco i due ex Chiesa e Vlahovic. Sorprende Italiano schierando in attacco, insieme a Nico Gonzalez, Kouame a sinistra e Belotti punta centrale. Sulla trequarti torna dopo tanto tempo titolare Barak.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Barak, Kouame; Belotti. All. Italiano