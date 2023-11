L’ex portiere di Inter, Fiorentina e Parma, Sebastian Frey ha parlato a TvPlay del derby d’Italia e del futuro societario della Juve. Il francese ha insistito sul fatto che gli piacerebbe che Del Piero entrasse a far parte della dirigenza della Juventus.

Frey: “Juve-Inter partita sentitissima”

Ecco le sue parole: “Mi sorprende vederla in difficoltà a livello societario. Per me hanno sempre avuto un modo europeo di gestire il club. Per forza di cose la Juve partirà da una storia nuova, anche se bisognerà capire il modo in cui lo faranno. Non so se sarà ancora protagonista in Italia o in Europa. Del Piero? Nessuno meglio di lui potrebbe mandare un segnale. Sarebbe un trascinatore assoluto anche per quanto fatto in passato. Per me è il “Beckham italiano”, ha saputo veicolare la sua immagine in maniera pulita e seria”.

Inoltre, su Juventus-Inter, Frey aggiunge: “L’Inter è favorita, ma la Juve ha raggiunto un’ottima solidità. Sarà una partita emozionante e sentitissima”.