Questi i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani contro il Frosinone. Il tecnico recupera l’intera rosa visto che servono ancora punti per la qualificazione in Champions League.

Juventus-Frosinone, i convocati di Allegri:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Daffara.

Difensori: Bremer, Gatti, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz.