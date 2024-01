Juventus-Frosinone, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La partita di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone, in programma l’11 gennaio 2024 alle 20:00 all’Allianz Stadium, vede affrontarsi una Juventus determinata a proseguire il proprio percorso verso il titolo e un Frosinone coraggioso, che ha sorpreso eliminando il Napoli. Nonostante le sfide in termini di infortuni e squalifiche, la Juventus, guidata da Massimiliano Allegri, è favorita per continuare la sua serie di successi in casa. Per il Frosinone, l’obiettivo sarà quello di sfidare le aspettative e mostrare la stessa grinta vista nelle fasi precedenti della Coppa Italia.