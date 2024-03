Juventus-Genoa, Allegri: “Vlahovic sa di averci penalizzato con l’espulsione. Servono ancora 11 punti per la Champions”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il deludente pareggio in casa col Genoa.

Juve-Genoa, Allegri: “Soddisfatto di quanto visto fare dalla squadra”

Cosa le lascia lo 0-0?

“Nel primo tempo eravamo bloccati, poi buon secondo tempo ma potevamo sfruttare meglio le occasioni. E’ un momento così. C’è l’aspetto positivo che non abbiamo preso gol o tiri in porta, da qui ripartiamo”.

Come commenta l’espulsione di Vlahovic?

“Quelle situazioni lì… Sa che ha sbagliato, si penalizza la squadra per questa gara e per le partite future”.

State accusando un po’ la pressione?

“E’ normale, quando sei alla Juve le gare pesanti sono ora, non quando rincorrevamo l’Inter. E’ un percorso per raggiungere i primi quattro posti, dobbiamo essere bravi a continuare come fatto oggi perchè nella ripresa abbiamo fatto una buona prestazione”.

Come giudica la prestazione dei suoi ragazzi?

“Sono soddisfatto per quanto visto. C’è stato carattere nei momenti di difficoltà, siamo stati dentro la partita. I ragazzi sono stati bravi, indipendentemente dallo 0-0 è un passo in avanti verso il finale di stagione”.

Come avevate preparato la partita in settimana?

“Alla Juventus, quando hai l’obbligo di vincere, c’è tensione. Non c’è l’obbligo di vincere il campionato ma dobbiamo arrivare tra le prime quattro. C’è un po’ più di tensione dopo i risultati negativi”.

Sta venendo a mancare quell’equilibrio di inizio stagione?

“Spiegare il calcio è difficile. Con quattro occasioni un gol lo devi fare. C’è imprecisione”.

Sulla sostituzione di Chiesa…

“In quel momento del cambio serviva uno che giocava tra le linee. Fede ha fatto 60 minuti buoni, poi ho deciso di cambiare. Siamo in un momento particolare, la prima cosa va storta. Oggi serviva l’episodio favorevole. Lo abbiamo creato ma non l’abbiamo sbloccata”.

Potremo vedere il tridente prima di fine stagione?

“Non è questione di tridente. Per voi da fuori è bello parlarne. Io sbagliando guardo la squadra tutta la settimana e credo di sapere più o meno gli equilibri di questa squadra. Magari sbaglio, magari serviranno 3 o 4 punte. Ci sono anche cambi da fare, ora abbiamo fuori Milik, sta rientrando Kean”.

Non avrete Vlahovic nella prossima sfida con la Lazio?

“Avremo Kean che ha 15 giorni per rimettersi. Yildiz, magari Chiesa centravanti. Ne abbiamo di soluzioni”.

Preoccupato per la corsa Champions?

“No ma servono ancora 11 punti per centrare l’obbiettivo”.