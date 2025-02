La Juventus ha subito due eliminazioni pesanti, prima la Champions League poi la Coppa Italia. Subito dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia i tifosi della Juventus hanno invocato Giuntoli per dei provvedimenti. Il ds bianconero non si è esposto subito dopo il match, ma oggi, dopo la giusta riflessione.

Juventus, confermato Thiago Motta

Il morale, sia dei calciatori che dell’allenatore, non è mai stato così basso. I tifosi hanno messo tutti nel mirino, non si può giocare in queste condizioni e non si possono accettare certe scelte del tecnico. Giuntoli, oggi, ha parlato della gara dei bianconeri: “La prestazione con l’Empoli è stata inaccettabile. Io, il presidente Ferrero e l’ad Scanavino abbiamo parlato alla squadra questa mattina, a mente fredda. I giocatori sono i primi convinti che possiamo fare di più e centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions League”.

Nel mirino dei tifosi arrabbiati è finito il tecnico Thiago Motta, ma per la società non è così, Giuntoli conferma l’ex Bologna: “Noi siamo convinti che questo sia un progetto importante, che sta creando valore e che ci possa dare soddisfazione in futuro. Motta non è in discussione. Quella di ieri è stata una partita quasi inspiegabile, non pensavamo di fare una prestazione del genere. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ma come detto siamo convinti del progetto. Eravamo consapevoli delle potenziali difficoltà, che sono state accentuate dai tanti infortuni”.