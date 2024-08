Juventus, Giuntoli non molla Kalimuendo | Può essere lui il vice-Vlahovic

La Juventus cerca un vice Vlahovic per questa stagione e nelle ultime ore è tornato di moda un nome uscito già a inizio mercato, quello di Arnaud Kalimuendo. Al momento la priorità di Giuntoli è quella di chiudere gli acquisti di Nico Gonzalez con la Fiorentina e Teun Koopmeiners con l’Atalanta e dall’altra a piazzare i vari esuberi, ma l’attaccante francese del Rennes piace tantissimo a Thiago Motta che lo ha lanciato ai tempi delle giovanili del PSG.

Juventus, Thiago Motta vuole Kalimuendo | Apertura possibile del Rennes?

L’attaccante francese, fresco di argento olimpico, ha già detto no a Bournemouth e Nottingham Forest in Premier League e Stoccarda in Bundesliga e attende una mossa proprio da parte del club bianconero, che però può lavorare solo con la formula dei prestiti con diritto di riscatto. Per vedere Kalimuendo in bianconero dunque è necessaria l’apertura del Rennes ad un’operazione di questo tipo. Se l’idea di mercato non dovesse concretizzarsi, Thiago Motta ha già avallato la permanenza in bianconero di Milik per un’altra stagione.