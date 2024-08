Vlahovic: “Per vedere la nuova Juventus ci vorrà del tempo. Obbiettivi? Non ci poniamo limiti”

Dusan Vlahovic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in attesa della sfida di lunedì sera allo Stadium contro il Como.

Le parole di Vlahovic

“All’inizio di questa nuova stagione arrivo bene, motivato, carico per fare bene e aiutare la squadra. Ci sono tantissime novità, sicuramente è tutto molto diverso, sicuramente ci vorrà un po’ di tempo, quello che noi non abbiamo, però facciamo in fretta e siamo tutti a disposizione per imparare velocemente. La nuova Juventus dovrebbe già incominciare a vedersi e come ho già detto siamo tutti molto maturati e siamo tutti a disposizione del mister per fare meglio. Sarebbe perfetto che si vedesse già dalla prima giornata. Abbiamo fatto una preparazione tosta, anche io sul piano personale, sono due anni che non facevo preparazione con la squadra per problemi fisici, adesso ho fatto tutto. Mi sento bene, anche la squadra e questo sicuramente è positivo, stiamo facendo tutte le cose che ci servono e speriamo di essere al massimo per il 19. Questo campionato sarà sicuramente difficile, sarà equilibrato, perché ci sono tantissime grandi squadre e squadre che si sono rinforzate tantissimo. Sicuramente non sarà facile. Però noi guardiamo noi stessi e puntiamo a fare il massimo”. Sugli obbiettivi stagionali dei bianconeri il serbo ha risposto: “Non ci siamo posti nessun obiettivo, nemmeno a me piace porre degli obbiettivi, perché vuol dire che che c’è un limite. Allora non abbiamo parlato di queste cose: stiamo lavorando, stiamo imparando delle nuove cose e andiamo di partita in partita. Però comunque ognuno nella sua testa ha qualcosa in mente. Però diciamo così: andiamo piano, andiamo partita dopo partita. Per me questa stagione sicuramente sarà una stagione importante come per tutti giocare nella Juventus. Tutte le stagioni sono uguali, si punta al massimo e sicuramente sarà una stagione tosta. Però noi siamo pronti e daremo il massimo”.