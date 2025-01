Juventus, Giuntoli: “Vogliamo aumentare quantità e qualità”

Juventus, Giuntoli: “Kolo Muani? Finché non formalizziamo non mi piace parlarne”

Prima della gara contro l’Atalanta, Cristiano Giuntoli ha voluto parlare del momento dei bianconeri e del mercato. Sull’imminente arrivo dell’attaccante ha dichiarato: “Kolo Muani? Finché non formalizziamo non mi piace parlarne”. Aggiungendo: “La Juventus vuole aumentare la quantità e la qualità dei giocatori. Vedremo, cercheremo di dare al tecnico giocatori validi”. Sul momento della squadra ha dichiarato: “Noi in affanno? Anche a causa degli infortuni, vogliamo fare di più e cercheremo di farlo”.