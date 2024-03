Juventus, Højbjerg ha nuovo procuratore italiano: i bianconeri sfidano il Napoli

Juventus, Højbjerg chiama la Serie A

L’interesse della Juventus per Højbjerg è ormai cosa nota. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, aveva già richiesto espressamente il centrocampista danese durante la sessione di gennaio. Tuttavia, le proibitive richieste del Tottenham, proprietaria del cartellino, di circa 35 milioni di euro, avevano allontanato la formazione torinese, costretta a virare su alternative meno onerose.

Ad oggi, Emil Højbjerg ha scelto di affidarsi ad un nuovo procuratore, l’agente Luca Puccinelli della USG Italy. Chiaro il segnale inviato dal danese, pronto ad approdare in Italia nel prossimo mercato. Il centrocampista degli Spurs, in scadenza nel 2025, potrebbe rappresentare una grande occasione in estate. Oltre alla Juventus resta forte l’attenzione del Napoli.