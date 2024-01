Juventus, Hojbjerg sempre più lontano | Giuntoli abbandona la pista

Hojbjerg in casa bianconera è sempre stato un obiettivo. Stando alle ultime indiscrezioni di Footmercato però, il centrocampista danese è sempre più lontano dai bianconeri. Questo perché Giuntoli sarebbe pronto ad abbandonare la pista visto che a breve è pronto ad arrivare l’affondo del Lione.

Juventus, Hojbjerg a un passo dal Lione

Il centrocampista danese, classe 1995, potrebbe lasciare il Tottenham e la Premier League per trasferirsi in Ligue 1. A prendere il giocatore dunque non sarebbe la Juve, ma bensì il Lione, che in questi ultimi giorni di mercato tenterà l’affondo decisivo per provare a strappare il giocatore ai bianconeri.