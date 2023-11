Calciomercato Juventus, Berardi e il possibile addio a gennaio | Hojbjerg nel mirino bianconero

La Juventus è interessata a Domenico Berardi, per il quale effettuerebbe un tentativo nel mercato di gennaio e sarebbe, inoltre, con gli occhi puntati sul centrocampista Pierre-Emile Højbjerg, già da più di due mesi. Anche gli inglesi del Manchester City sarebbero sulle tracce del giocatore danese ex Bayern Monaco e Southampton. Il Tottenham però non lo valuterebbero meno di 30 milioni.

La Juventus e il mercato | I giocatori tenuti d’occhio

Oltre a Berardi, seguito da molto tempo dalla Juventus, e a Højbjerg, la società bianconera è interessata anche a Rodrigo De Paul, il quale conosce già il calcio italiano, avendo militato nell’Udinese dal 2016 al 2021, e sarebbe tra i preferiti di Massimiliano Allegri. Alla Juventus piace anche il tedesco naturalizzato serbo Lazar Samardžić, centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Hertha Berlino, di proprietà dell’Udinese dal 2021 e già giocatore della nazionale serba.