Calciomercato Roma, c’è De Paul per il centrocampo: si valuta l’affare

Dopo aver presentato la bellissima nuova maglia della stagione calcistica 2023/2024 in collaborazione con Adidas, la Roma non intende fermarsi nel far gioire e sognare i propri tifosi. Sono molteplici, infatti, i nomi considerati dalla società giallorossa per rinforzare il centrocampo di José Mourinho che può già contare su un mix tra esperienza e potenziale che ha condotto i capitolini in finale di Europa League al termine della scorsa stagione.

Calciomercato Roma, De Paul più che una suggestione: proposto dall’Atletico

Il profilo di Rodrigo De Paul sembrerebbe quello più indicato per il centrocampo della Roma. L’argentino campione del mondo ricoprirebbe al meglio il ruolo di intermediario o collante tra difesa e centrocampo e tra centrocampo e attacco, date le sue caratteristiche e la sua pregressa esperienza avvenuta positivamente in Serie A con la maglia dell’Udinese. Il giocatore è stato messo sul mercato dall’Atletico Madrid, come riportato da Il Tempo, per essere poi stato proposto al club dei Friedkin che, consci dell’ingaggio corposo percepito da De Paul, si parla di 6 milioni di euro, starebbero comunque studiando un’eventuale trattativa con i Colchoneros.