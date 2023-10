Le UFFICIALI di Italia-Malta: Berardi gioca. La scelta su Bonaventura

È tempo di far parlare il campo dopo i tanti problemi vissuti dalla Nazionale di Luciano Spalletti nel corso della settimana. In porta confermatissimo Donnarumma mentre in difesa oltre a Dimarco, Bastoni e Mancini gioca Darmian. A centrocampo Bonaventura ha la meglio su Frattesi con Locatelli e Barella a completare il reparto. Attacco inedito composto da Berardi, Kean e Raspadori.

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Pepe, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Montebello, P. Mbong. Ct. Marcolini.