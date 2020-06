Juventus: i giocatori bianconeri riassaporano l’erba dello Stadium

Nella serata di venerdì la squadra di Sarri è tornata nel suo impianto, dopo 89 giorni, per una sfida in famiglia. Assenti Higuain e Chiellini.

Sotto i riflettori dell’Allianz Stadium, venerdi sera è andata in scena l’amichevole in famiglia, disputata con una nutrita aliquota di giovani dell‘Under 23. Una partita in famiglia a ritmi bassi che si è conclusa 0-0, ma che è servita a Sarri per rodare i meccanismi di gioco; a una settimana esatta dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, che segnerà ufficialmente la ripresa della stagione. Sulla pagina Instagram della Juve, sono state pubblicate tutte foto dell’allenamento serale.

Ultima partita disputata Juve-Inter dell’8 marzo

L’ultima volta infatti che si era riusciti a vedere la partita allo Stadium era l’8 merzo con la vittoria bianconera per 2-0 contro l’inter di Conte, con i goal di Ramsey e Dybala. Da quel giorno la squadra juventina, per l’emergenza Coronavirus, non era più riuscita a tornare nel suo stadio.

Gli assenti della ‘partitella’ di venerdì

I grandi assenti in prima squadra sono stati: oltre all’infortunato Higuain, a riposo dopo il problema muscolare accusato giovedì; anche capitan Chiellini, che si è allenato a parte questa mattina. Il difensore prosegue con il suo programma di recupero, il ginocchio infortunato alla fine di agosto è ormai pienamente guarito, ma per averlo al 100% si dovrà attendere ancora qualche giorno. Il suo percorso di allenamenti è all’insegna della massima cautela sia per l’età di Chiellini, che per gli oltre due mesi di stop che ne hanno messo a dura prova la muscolatura.