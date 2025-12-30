Calciomercato Roma, Zirzkee: offerta ufficiale al Manchester United

Il calciomercato Roma si muove con maggiore velocità e concretezza per Joshua Zirkzee. Frederic Massara ha presentato una proposta ufficiale al Manchester United per l’ex attaccante del Bologna.

Calciomercato Roma, pressing per Zirkzee

La Roma ha chiesto Zirkzee sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni al Manchester United. Gli inglesi per il momento hanno preso tempo, mentre il giocatore avrebbe detto sì.

L’attaccante olandese, che ha il contratto in scadenza con il Manchester United nel 2029, ha già detto sì alla proposta della Roma. Allo United non ha trovato lo spazio che merita, quindi ha voglia di rimettersi in gioco ed è disposto a rimettersi in gioco in Capitale con Gasperini e la Roma. A Manchester, il giocatore, arrivato nell’estate 2024, per 42,5 milioni di euro. In un anno e mezzo ha messo insieme 61 presenze con 8 goal. Il giocatore vorrebbe ritrovare la continuità anche in vista dei prossimi mondiali. L’attuale stipendio è di 3,5 milioni di euro più bonus a stagione, una cifra non impossibile per una Roma. Per far quadrare i conti la Roma dovrà mettere in uscita qualche attaccante, il primo candidato è Artem Dovbyk.