Punto GG – Uno scudetto per cinque! Cuesta affossa la Fiorentina

Inter al comando ma le altre restano tutte in scia

In attesa che i recuperi delle gare rinviate per la Supercoppa cancellino gli asterischi e ci restituiscano una classifica più veritiera, la lotta per lo scudetto pare sempre più complicata e allargata; anche Roma e Juventus, infatti, complici gli impegni di cui sopra, sono al momento in piena bagarre tricolore e comunque, anche qualora le battistrada vincessero tutte le loro rispettive partite i distacchi non sarebbero incolmabili ma senza dubbio più cospicui… Nella diciassettesima giornata le prime della classe vincono tutte, sia pur non impressionando particolarmente; ognuna però ha il suo motivo per essere soddisfatta di quanto ottenuto per motivi diversi.

Il NAPOLI, afflitto da un certo mal di trasferta, torna a vincere lontano dal Maradona contro una Cremonese più sfortunata che arrendevole; Højlund conferma il suo stato di grazia e allontana ancora oer un po’ il fantasma di Lukaku, ancora non così prossimo al rientro. Il MILAN conferma il pronostico contro il Verona, anche se il 3-0 finale pare un po’ troppo pesante per gli uomini di Zanetti, destinati in questa stagione a raccogliere sempre meno punti rispetto ai complimenti perle buone prestazioni; singolare che si sia svegliato Nkunku proprio quando i rossoneri hanno concluso l’acquisto di Fullkrug, destinato a sostituirlo…

Bene l’INTER che supera l’ostacolo più ostico, ovvero l’Atalanta in quel di Bergamo; Chivu incamera tre punti davvero pesanti al termine di una gara ben condotta ma comunque equilibrata ed aperta fino alla fine ad ogni risultato; la ritrovata vena realizzativa di Lautaro, capocannoniere in solitaria, è la più grande garanzia per il tecnico rumeno.

La ROMA ha la meglio senza nemmeno sudare nei confronti del Genoa di De Rossi, preoccupato più di salutare i suoi ex tifosi che di imbastire una qualche contromossa nei confronti del pressing giallorosso; i grifoni compiono un netto passo indietro rispetto alle ultime prestazioni e subiscono il sorpasso del Parma, mantenendo solo due punti dal baratro. Arbitro (il solito Di Bello!) e Var protagonisti, sia pure in maniera ininfluente sul risultato, con l’ennesima topica in occasione dell’uscita di pugno (in faccia) di Svilar su Ostigard in chiusura della prima frazione.

La JUVENTUS espugna Pisa grazie a due reti nella parte conclusiva della partita e dopo che i nerazzurri toscani avevano colto per ben due volte i legni della porta difesa da Di Gregorio; l’effetto Spalletti continua…

Lazio e Bologna in panne; il Como riparte

In zona mediana, tra color che son sospesi, torna prepotente a farsi sotto il COMO di Fabregas anche se sul successo di Lecce pesa la gomitata di Paz, poi autore del gol al termine della stessa azione, non sanzionata da Marchetti, lo stesso che per molto meno non si era fatto scrupolo di cacciare via Basic a Parma solo due settimane fa… Il BOLOGNA fatica a riprendere il ritmo dopo la delusione di Supercoppa e il Sassuolo ne approfitta, giocando meglio e strappando un prezioso e meritato pareggio; per i felsinei ancora un errore decisivo del pur bravo Ravaglia. Per quanto riguarda la LAZIO invece il pareggio di Udine sarebbe anche un risultato giusto per quanto espresso dalle due squadre in campo, ma certi episodi, ormai consueti e ripetitivi, lasciano tanto amaro in bocca. Stavolta persino la società è passata all’azione con un comunicato ed una lettera sui social nei confronti della Lega, ma i fatti accaduti restano e continuano a mantenere gli uomini di Sarri lontani dalla posizione di classifica che meriterebbero.

Il Parma sgonfia le speranze Viola; il Cagliari mata il Torino

Per quanto concerne la zona salvezza fa un passo da gigante il Parma che surclassa la Fiorentina nello scontro diretto ridimensionando subito le speranze viola appena riaccese dal successo roboante sull’Udinese. Preziosa anche la vittoria del Cagliari che espugna l’ondivago Torino del sempre discusso Baroni. Cuesta e Pisacane, tecnici giovani e novizi per la serie A, dimostrano di saperci fare…