Al via il calciomercato Lazio per questa sessione di gennaio dopo lo stop della scorsa estate. Fabiani e Lotito stanno sondando il terreno per il ruolo di mezzala. Nelle scorse settimane il profilo risultato ideale sarebbe quello di Loftus-Cheek, ma a Formello si guardano intorno. Spuntano quattro nomi, tutti giocatori dell’Atalanta.

Calciomercato Lazio, non solo Loftus-Cheek, spuntano altri nomi

Loftus-Cheek, allenato da Sarri ai tempi del Chelsea, piace molto al tecnico biancoceleste, ma l’inglese è partito titolare col Milan anche nell’ultimo weekend, potrebbe non lasciare più Milanello. All’ex Juve e Napoli piace anche Casadei del Torino, poi diversi giocatori dell’Atalanta. A Sarri piace Samardzic, che sta giocando poco e potrebbe essere un’opportunità di cui approfittare. Ma spuntano anche altri nomi: Brescianini e Maldini.

Nella fase offensiva, se Castellanos dovesse andare al Flamengo, c’è l’idea Lucca dal Napoli, ma la pista resta difficile. La Lazio prova a mettere le idee in chiaro per le future entrate, ma sarà necessario fare anche cassa con qualche uscita. In pole c’è Marusic, pronto ad essere prelevato dal Milan già nei prossimi giorni.