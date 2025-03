Tudor il candidato principale ma non l'unico, resta in lizza anche Roberto Mancini

È davvero difficile la situazione in casa Juventus. Nelle ultime settimane è diventata sempre più delicata e i recenti risultati hanno acceso i riflettori soprattutto sulla gestione di Thiago Motta: la sua posizione è ancora in discussione e si ragiona su chi potrebbe prendere il suo posto in caso di esonero prima del termine della stagione.

Juventus, in caso di esonero Motta, la squadra passa a Tudor

Il tecnico italo-brasiliano è tutt’altro che saldo alla guida tecnica della squadra: l’ex allenatore del Bologna è ancora a forte rischio, su di lui sarebbero ancora in atto diverse riflessioni dopo le ultime due partite. Non è detto che la stagione possa finire con lui alla guida della squadra. Sebbene dunque l’idea della Juventus sia quella di andare avanti con Motta fino a fine stagione dunque, tutto dipenderà anche dai risultati.

In caso di risultati disastrosi come quelli contro Atalanta e Fiorentina, l’idea di un cambio resta aperta. A Torino, dunque, potrebbe esserci un clamoroso ribaltone. In questo senso risulta cruciale la sfida con il Genoa allo Stadium alla ripresa del campionato, sabato 29 marzo: un’altra disfatta potrebbe far precipitare la situazione. In quel caso pronto un traghettatore, il nome che è già in lista è quello di Tudor. Conosce bene la squadra e sa fare bene il suo lavoro. Tudor il candidato principale ma non l’unico, resta in lizza anche Roberto Mancini, che lo scorso ottobre ha chiuso la sua avventura alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita.