Calciomercato Juventus, Yildiz futuro in Premier? La situazione

La Juve potrebbe privarsi della sua stella per finanziare il prossimo mercato

Il futuro di Yildiz potrebbe essere lontano dalla Juventus. A segnalarlo è Gianluca Di Marzio. Il giornalista si espresso a Sky Sport sottolineando come la Vecchia Signora possa cedere l’attaccante turco per “far cassa” in vista del prossimo mercato.

Calciomercato Juventus, Yildiz nel mirino della Premier

Qualora il calciatore bianconero fosse inserito nella lista delle cessioni, vari club inglesi tenterebbero l’assalto per l’attaccante. Tra le varie società spicca il Manchester United.

Sacrificare Yildiz permetterebbe alla Juventus di rinforzare la squadra. In questo modo la dirigenza potrebbe colmare le lacune venute a galla in questa stagione.

Nel frattempo i bianconeri continuano a preparare il prossimo match di campionato contro il Genoa.