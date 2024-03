Juventus, il club bianconero sfida City e United per Merino

Non solo la Juventus è sul centrocampista della Real Sociedad Mikel Merino, per questo molti top club si sono interessati al calciatore spagnolo tra cui Manchester City, Manchester United, e Atletico Madrid come riferisce “Deportes COPE”.

Juventus, Merino ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro

Il calciatore ha il contratto in scadenza con il club spagnolo a giugno 2025, proprio per questo motivo le squadre interessate potranno strapparlo eventualmente a una cifra inferiore alla clausola rescissoria. Il rinnovo con la Real Sociedad è ancora bloccato, la Juventus rimane sullo scenario.