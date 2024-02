Juventus, il piano di Giuntoli per Felipe Anderson

Continuano i contatti tra la Juve e l’entourage di Felipe Anderson, il cui contratto con la Lazio scade a giugno. In settimana sono previsti nuovi colloqui con sua sorella nonché sua manager, che dovrebbero subire un’accelerazione.

Juventus, Felipe Anderson sempre più vicino

La Vecchia Signora presenterà un’offerta che supererà i 3,5 milioni offerti dalla Lazio per il prolungamento del contratto e si avvicinerà ai 4 milioni richiesti da tutti i potenziali acquirenti. La Juve però tiene ancora d’occhio Berardi del Sassuolo e il giovane Soulé, attualmente in prestito al Frosinone, che tornerà a giugno ma non è scontato che rimanga a Torino.