La Juventus si avvia ad una nuova rivoluzione in casa dopo l’inaspettata stagione fallimentare. I recenti risultati negativi che hanno portato all’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia dei bianconeri, sommati alla pesante sconfitta in campionato per mezzo dell’Atalanta, hanno acceso diversi campanelli d’allarme nella società.

Juventus, Chiellini direttore generale

Per la Madama c’è una forte necessità di ripartire dalle certezze e anche di rifondare i vertici perché le responsabilità di questa stagione non sono solo del tecnico e dei giocatori, anche dei piani alti. Tra le novità in attesa c’è anche il passaggio di Giorgio Chiellini nell’area sportiva della Juventus. L’avventura di Giorgio Chiellini nei quadri dirigenziali della Juventus è iniziata poco più di sei mesi fa. L’ex difensore centrale bianconero in qualità di Head of Football Institutional Relations, a diretto contatto con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Chiellini potrebbe presto fare il suo ingresso nell’area sportiva. In casa Juve, per rialzare la testa c’è, infatti, bisogno di una figura che conosce bene le dinamiche bianconere e l’ex difensore della Vecchia Signora potrebbe essere il profilo giusto da cui ripartire. Chiellini potrebbe assumere le vesti di direttore generale, per aiutare Cristiano Giuntoli nella gestione quotidiana della squadra.