Juventus, incontro tra Danilo e la dirigenza per pianificare il futuro

Danilo pronto a incontrare la Juventus per parlare del suo futuro in bianconero

Danilo la prossima settimana riceverà tramite i suoi agenti la dirigenza bianconera per pianificare il suo futuro, in teoria incerto viste le voci sul possibile approdo di Di Lorenzo. Il brasiliano come riferisce il Corriere della Sera non si sente tranquillo, e per questo motivo sta pianificando un incontro con la Juventus per definire il suo futuro e parlare di rinnovo.

Juventus, Danilo vuole rimanere a Torino

Danilo ha espresso di voler rimanere ancora alla Juventus, il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e certamente vorrà ancora sentirsi utile per la causa bianconera. Il calciatore dopo l’approdo di Thiago Motta potrebbe tornare nel suo ruolo originale ovvero quello di terzino destro in una difesa a quattro.