Nuovo infortunio per la Juventus di Igor Tudor. Juan Cabal ha rimediato un infortunio durante il match di Champions League contro il Villarreal.

Juventus, infortunio Cabal

Era il minuto 14 del primo tempo, Juan Cabal si è accasciato al suolo toccandosi la coscia. Il difensore della Vecchia Signora ha avuto bisogno dell’intervento urgente dei sanitari che lo hanno portato fuori dal campo. Mentre in campo scende Joao Mario, fuori va Cabal, ma in lacrime. Nuovi problemi fisici per il colombiano dei bianconeri che era rientrato da poco dopo quasi un anno di stop per l’infortunio al legamento crociato. Juventus in ansia per il giocatore che oggi effettuerà gli esami che daranno risposte più precise sull’infortunio.

Gli ultimi due anni non sono stati semplici per il difensore che si è ritrovato a vivere un vero e proprio calvario. Nella stagione 2023-2024, quando era al Verona, dovette fermarsi per un problema al bicipite femorale: assente per 10 match. Passato alla Juventus, ha subito la rottura del legamento crociato: 246 giorni di stop e 39 match senza poter scendere in campo. Adesso, proprio quando sembrava aver recuperato la migliore condizione, s’è fatto male di nuovo ieri sera. Oggi si avranno maggiori informazioni sulle sue condizioni.