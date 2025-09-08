La notizia arriva direttamente dal Portogallo, con un comunicato ufficiale: “Francisco Conceição ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della Nazionale a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l’Ungheria. Il Portogallo giocherà martedì alle 19:45 alla Puskas Arena contro l’Ungheria,la seconda partita del Gruppo F valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo”.