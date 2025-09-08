Prima tegola stagione per Igor Tudor, Conceiçao si è infortunato. Proprio nel momento in cui sta per partire il conto alla rovescia verso il Derby d’Italia, Juventus–Inter, Igor Tudor si ritroverà senza il portoghese.
Juventus, infortunio Conceiçao
Il tecnico della Juventus in vista dell’Inter si ritroverà a fare i conti con l’infortunio di Francisco Conceiçao, che lascerà il ritiro della nazionale portoghese a causa di un fastidio muscolare e non scenderà in campo per il match contro l’Ungheria, in programma martedì.
La notizia arriva direttamente dal Portogallo, con un comunicato ufficiale: “Francisco Conceição ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della Nazionale a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l’Ungheria. Il Portogallo giocherà martedì alle 19:45 alla Puskas Arena contro l’Ungheria,la seconda partita del Gruppo F valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo”.