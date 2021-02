A distanza di due giorni si continua a parlare del litigio tra il tecnico leccese e il presidente della Juventus. Emergono altri dettagli

Il siparietto andato in scena all’Allianz Stadium di Torino è stato un qualcosa di premeditato per far perdere le staffe all’allenatore dell’Inter. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che ha riportato la versione dei fatti del club nerazzurro. Fonti vicine alla società riferiscono come Antonio Conte abbia ricevuto degli insulti dal 1’ da parte del presidente Andrea Agnelli e da altri componenti della dirigenza bianconera. Sono volate parole molto pesanti come ‘cog***ne’, ‘pagliaccio’ e un ‘pensa ad allenare cog***ne’.

Emergono altri dettagli; negli spogliatoi ci sarebbe stato un battibecco molto acceso tra Fabio Paratici e Lele Oriali, con quest’ultimo che avrebbe difeso Nicolò Barella dopo un’accesa discussione con Leonardo Bonucci. Una litigio verbale che avrebbe portato il dirigente bianconero a pronunciare una frase molto pesante: “Stai zitto tu, questa è la volta buona che ti picchio”. Sull’acceso dibattito che ha visto protagonista il centrocampista dell’Inter emerge un altro retroscena. Secondo alcune fonti, ci sarebbero stati dei tentativi da parte di Paratici per convincere Barella a rompere con l’Inter e quindi a trasferirsi a Torino. Se tutto questo venisse confermato, si tratterebbe di un colpo basso e scorretto rifilato da Paratici nei confronti dell’Inter.