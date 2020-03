Juventus-Inter, le probabili formazioni. Supersfida e incasso 0

Juventus-Inter, assente il pubblico delle grandi occasioni

In uno Juventus Stadium deserto causa Coronavirus si disputerà la supersfida scudetto tra Juve e Inter. I bianconeri di Sarri ospiteranno i nerazzurri dell’ex di lusso Antonio Conte, il porte chiuse eviterà al tecnico salentino un’accoglienda da ‘traditore’, come viene considerato da parte della tifoseria bianconera. Una sfida che per i nerazzurri ha il sapore da ultima spiaggia, l’imperativo per Lukaku e compagni è vincere per rilanciarsi nella corsa al titolo, un’eventuale vittoria della Juve capolista potrebbe ridurre a due la corsa scudetto riservando a Juve e Lazio i sogni di gloria. Juve che potrà sul rigenerato Chiellini, Inter col dubbio Eriksen, il danese dovrebbe iniziare dalla panchina. Una sfida che avrà un unico vero grande assente, il pubblico. Incasso zero, un Cornavirus che oltre a metter paura per la salute dei cittadini condiziona e gravemente l’economia, non solo dello sport.

DIRETTA WEB, VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida scudetto Juventus Inter sarà trasmessa sui canali della tv satellitare: gli abbonati potranno rivolgersi ai canali 201 (Sky Sport Uno) e 202 (Sky Sport Serie A) disponibili anche in HD, mentre per il servizio di diretta streaming video si dovrà semplicemente attivare l’applicazione Sky Go, che permette a tutti i clienti di seguire la partita di campionato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, De Ligt, Khedira, Rabiot, Matuidi, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Demiral

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, A. Young; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, A. Bastoni, Moses, Sensi, Borja Valero, Gagliardini, Eriksen, Biraghi, A. Sanchez, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: –

