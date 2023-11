Il match più atteso della tredicesima giornata sarà quello tra Juventus e Inter. Una partita che può valere tanto per entrambe le squadre: i nerazzurri per tentare la fuga, i bianconeri per superare i rivali e prendersi la testa della classifica. Simone Inzaghi dovrà fare i conti con le assenze di Pavard e Bastoni, mentre Massimiliano Allegri dopo aver recuperato McKennie e Miretti resta con dei dubbi per quanto riguarda le scelte di formazione. Juventus e Inter, nella storia della Serie A, non si erano mai affrontate con 29 punti prima della 14 giornata e questa infatti sarà la prima volta. Il match, in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.