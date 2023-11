Nella partita Juventus-Inter di ieri, i bianconeri sono passati in vantaggio nella metà del primo tempo, ma l’Inter ha reagito dopo pochi minuti con un gol di Lautaro, su assist di Marcus Thuram. Per l’attaccante figlio d’arte si tratta del quarto assist servito all’argentino in Serie A; cosa che ad oggi nessun altro aveva fatto nel massimo campionato italiano.

Juventus-Inter | Il gol di Lautaro

Dopo aver preso il gol siglato da Dušan Vlahović, l’Inter ha reagito con un attento Lautaro che ha saputo sfruttare un assist di Thuram, il quale, liberatosi sulla destra, ha ricevuto palla da Barella. L’argentino ha sparato un destro che ha sorpreso il portiere Szczesny. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato: “In questi casi di solito di paga una cena e allora Marcus Thuram come minimo è in forte credito con Lautaro Martínez: quello di ieri è il 4° assist che gli ha regalato in campionato, nessun altro giocatore in questa Serie A ne ha distribuiti tanti ad un suo compagno”.