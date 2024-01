Juventus: Kean all’Atletico Madrid, salta il trasferimento. Le parole di Simeone

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Moise Kean all’Atletico Madrid. La trattativa era già in stallo nelle ultime ore ma ora è arrivata l’ufficialità, si aspetta il rientro del giocatore in Italia .L’attaccante era arrivato a Madrid domenica ed era presente all’ultima vittoria dei colchoneros per 2-0 contro il Valencia, al Wanda Metropolitano.

Kean-Atletico Madrid, il calciatore resterà alla Juventus | Ecco perchè

A bloccare la trattativa sono state le visite mediche a cui si è sottoposto l’attaccante bianconero, già fermo da un mese per un problema alla tibia. Lo staff dell’Atletico ritiene che i tempi per assistere al rientro del giocatore siano più lunghi rispetto a quelli previsti in Italia. Non sono mancate le parole del tecnico Simeone che si esprime così sul mancato trasferimento: “Io parlo solo di quelli che sono qua. Su Kean non ho informazioni”. L’attaccante italiano è alla ricerca di una nuova destinazione. Vedremo cosa ci regaleranno le ultime ore di calciomercato