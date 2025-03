Una delle rivelazioni della Juventus in questa stagione è sicuramente Kolo Muani. Il giocatore è arrivato da poco a Torino ma ha già dimostrato grandi cose. L’attaccante ha raccontato del suo momento alla Juventus.

Juventus, Kolo Muani vuole restare

Kolo Muani rivela: “Thiago Motta mi ha convinto a venire alla Juventus, continuando così potrei restare. Ho parlato molto con lui prima di venire, mi ha spiegato come vedeva le cose, come avremmo giocato. È questo che mi ha attirato e spinto a firmare. Non credevo che i miei esordi riuscissero così bene. Il ruolo? Mi sento adatto al calcio europeo. Sono un attaccante e al giorno d’oggi bisogna essere polivalenti, quindi sto bene al centro come da esterno”. Il tecnico italo-brasiliano gli ha consegnato la maglia da titolare fin dal suo arrivo e il giocatore gli ha risposto con tanto di gol. Per lui 5 gol in 6 partite disputate in Serie A. In estate si dovrà lavorare un po’ affinché Giuntoli convinca i parigini per farlo restare a Torino.

Intanto, anche se felice di restare a Torino, il francese non chiude ai parigini: “Non lo definirei un capitolo concluso, ho un contratto con loro. Luis Enrique? Con lui avevo un ottimo rapporto, è stata una fortuna avere un tecnico come lui. Le opportunità me le ha date, in campo andavo io. Purtroppo non reggevo le pressioni, ma non ho rimpianti”.