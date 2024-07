Juventus-Koopmeiners, trovato l’accordo con il calciatore | Si tratta a oltranza con l’Atalanta

Douglas Luiz e Kephren Thuram non hanno saziato la Juventus, che dopo essersi assicurata due dei centrocampisti più ricercati in questo calciomercato, vuole regalare a Thiago Motta un altro tassello da aggiungere al suo scacchiere titolare, il cui arrivo potrebbe escludere definitivamente il rinnovo di Rabiot, attualmente svincolato.

Juventus, manca l’intesa con l’Atalanta

Il nome al centro delle discussioni in casa bianconera è quello di Koopmeiners, accostato alla Vecchia Signora da ormai qualche stagione, ma mai stato così vicino a Torino come ora: stando a quanto riportato da Sportitalia, infatti, le due parti avrebbero trovato un accordo sui termini contrattuali (4,5 milioni + bonus a stagione), ma a ostacolare il suo sbarco in Piemonte è l’Atalanta, che chiede per l’olandese 60 milioni.

L’ultima offerta giunta a Bergamo è decisamente più bassa, “solo” 45 milioni, ma la volontà del calciatore potrebbe e dovrebbe facilitare la trattativa che potrebbe presto andare in porto.