La Roma si inserisce alla corsa per Rabiot: il francese ancora non ha deciso del suo futuro

La Roma ci prova per Rabiot e si inserisce nella corsa per il francese

Futuro incerto per Adrien Rabiot della Juventus, tante le pretendenti per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista francese su di cui il suo contratto con i bianconeri è scaduto lo scorso 30 giugno. Il francese in questo momento è svincolato, e non ha ancora accettato la proposta di rinnovo di Giuntoli. Un altra squadra che ha messo gli occhi sul giocatore ed è la Roma secondo quanto rivela Repubblica.it.

Roma, per Rabiot nodo ingaggio da 7 milioni di euro

La Roma si sarebbe inserita alla corsa per Rabiot, anche se il nodo principale potrebbe essere l’ingaggio pesante circa 7 milioni di euro a stagione. I giallorossi cercherebbero un centrocampista d’inserimento e che potrebbe legare il gioco, anche se ancora non è stata mossa nessuna proposta ufficiale al suo agente i capitolini restano vigili sulla situazione.