Juventus, la dirigenza valuta il rinnovo di Kostic

Con Spalletti l'esterno è tornato a scalare le gerarchie della Juventus

Kostic potrebbe rimanere in bianconero anche nei prossimi anni. Con l’arrivo di Spalletti, il calciatore croato ha ritrovato un ruolo centrale nel progetto della Juventus, tanto da aver trovato il gol del pareggio nella scorsa sfida contro la Fiorentina. Dopo l’ottima prestazione contro la Viola, le voci di mercato parlano di un probabile rinnovo chiesto alla dirigenza bianconera dallo stesso Kostic. A riportarlo è Nicolò Schira.

Juventus – Kostic, rinnovo alle porte?

Il contratto del n°18 bianconero è in scadenza il prossimo giugno, motivo per cui il suo entourage avrebbe proposto alla Vecchia Signora un biennale. D’altro canto la dirigenza sarebbe più propenso ad accettare un rinnovo per una sola stagione, con l’opzione di prolungare il contratto fino a giungo 2027.