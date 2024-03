Juventus, la posizione del club sul rinnovo di Vlahovic | Le ultime

La Juventus sta lavorando al prolungamento del contratto di Dusan Vlahovic. Altri due anni con una possibile clausola rescissoria per “spalmare” le cifre attuali e alleggerire il peso sul bilancio.

Juventus, il rinnovo di Vlahovic

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centravanti 2000 della Nazionale serba non è del tutto convinto di “spalmare” il suo stipendio annuale, presumibilmente per prolungare il suo contratto con i bianconeri. Se non si arriverà ad un accordo tra la società e il giocatore quasi sicuramente sarà addio, visto che Vlahovic ha un contratto a “salire” che lo porterà a guadagnare 12,5 milioni di euro nella prossima stagione.