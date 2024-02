Juventus, la Premier prepara 80 milioni per Vlahovic | Bianconeri pronti a rifiutare tutto

Dusan Vlahovic non ha nessuna intenzione di muoversi da Torino

Juventus-Vlahovic, è cambiato tutto. Dopo la mancata cessione dell’attaccante serbo coincidente all’arrivo di Lukaku, il giocatore serbo continua ad essere decisivo per la squadra di Allegri, con il futuro dell’ex Fiorentina che sembra aver sciolto gli ultimi dubbi.

Juventus, Vlahovic vuole il rinnovo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, Vlahovic, vuole restare e prolungare il suo contratto con i bianconeri per dimostrare che quegli 80 milioni spesi valgono interamente il prezzo del cartellino. E con una Champions League in più da giocare che potrebbe portare appeal ma anche introiti utili per portare il calciatore a rinnovare il suo contratto, a prescindere dalla permanenza di Massimiliano Allegri.