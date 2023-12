Juventus, la Procura antidoping chiede 4 anni a Pogba | Le ultimissime

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero stati chiesti 4 anni di squalifica per il centrocampista della Juve. Nessun patteggiamento dunque per il calciatore francese che andrà a processo e rischia una stangata dalla procura per essere stato trovato positivo al testosterone sintetico lo scorso 20 agosto dopo il controllo effettuato post Udinese-Juventus.

Pogba rischia una maxi stangata

Pogba è risultato positivo anche alle controanalisi i cui risultati sono arrivati lo scorso 6 ottobre. Per il calciatore ora, si prospetta una squalifica di quattro anni prevista nel caso in cui non ci sia patteggiamento: il francese infatti, avrebbe rifiutato quello che lo avrebbe allontanato dai campi per due anni e ora dunque sarà costretto ad andare a processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.