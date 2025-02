I playoff di Champions League per la Juventus sono vicini, domani sera la Vecchia Signora affronterà il PSV Eindhoven nel match di ritorno del playoff di Champions League con la speranza di ottenere la qualificazione agli ottavi del torneo non solo per motivi puramente sportivi, ma anche economici.

Juventus, gli ottavi “pagano” bene

Gli ottavi di finale di Champions League per la Juventus sono importanti, non solo ai fini sportivi, ma anche per le casse. Nel caso di passaggio di turno i bianconeri riceverebbero nelle proprie casse ben 11 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto, soprattutto in virtù delle spese di mercato della società. Una cifra che si presenta anche in crescita rispetto alla scorsa stagione, quando la cifra era 9,6 milioni.

I bianconeri potrebbero farcela, hanno già vinto la gara d’andata, giocata allo Stadium, per 2-1, e dunque ha a disposizione 2 risultati su 3 per andare avanti nella competizione europea.

L’accesso agli ottavi di finale garantisce 11 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. La Juventus si “fermerebbe” a 74 milioni (i milioni sono 63 dopo la prima fase).