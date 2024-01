Juventus, l’Arabia chiama Soulè: offerta monstre per convincere i bianconeri

Matias Soulè è richiesto da diversi club europei, soprattutto di Premier, ma attenzione a possibili destinazioni a sorpresa. Il talento argentino sta impressionando tutti fornendo prestazioni di alto livello con la maglia del Frosinone.

L’Al-Ittihad ci prova per Soulè

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Al-Ittihad fa sul serio e avrebbe offerto 30 milioni di euro alla Juventus per l’acquisto di Soulè. L’argentino, però, avrebbe rifiutato la destinazione per rimanere in Europa e terminare la stagione con il Frosinone.