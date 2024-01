Juventus, in stand-by il passaggio di Kean all’Atlético Madrid | Le ultime

Juventus, Correa blocca Kean all’Atlético Madrid

L’attaccante bianconero, Moise Kean, in procinto di trasferirsi alla corte di Diego Simeone, avrebbe dovuto sostenere le visite mediche nella giornata di lunedì 29. Tuttavia, come riporta Gianluca Di Marzio, i Colchoneros non sarebbero ancora pronti a sbloccare l’operazione.

Il nodo da sciogliere per la chiusura della trattativa per il trasferimento di Correa, non ancora definito. Dunque, nonostante gli accordi tra le parti, definiti nei giorni scorsi, la situazione tende a non avere nuovi sviluppi e sorgono i primi dubbi sulla buona riuscita. Per il passaggio di Kean a Madrid potrebbe essere procrastinato di qualche giorno.