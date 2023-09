Juventus-Lazio 3-1: Vlahovic incide ancora, Sarri crolla allo Stadium

Altro ko per Sarri dopo l'illusione di Napoli

Juve prima in attesa del derby

Parte forte la Juve con Vlahovic che da opportunista d’area di rigore sblocca la partita al 10′. La risposta della Lazio arriva al 25′ con la grande parata di Szczesny su Kamada. Appena un minuto dopo ci pensa Chiesa a raddoppiare per i bianconeri. Il secondo tempo ricomincia con i botta e risposta tra le due squadre. Con un gran tiro da fuori Luis Alberto riapre la partita al 64′ ma è sempre Vlahovic a ristabilire il doppio vantaggio tre minuti dopo. Tre punti pesantissimi per Allegri che fa crollare sempre più negli abissi la squadra di Sarri con soli tre punti ottenuti in quattro partite.

Risultato e tabellino del match

Reti: 10′ Vlahovic, 26′ Chiesa, 64′ Luis Alberto, 67′ Vlahovic

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (72′ Weah), Miretti (59′ Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (59′ Cambiaso); Chiesa (83′ Milik), Vlahovic (83′ Kean).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Junior, Rugani, Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Hysaj (46′ Pellegrini); Kamada (78′ Guendouzi), Cataldi (46′ Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson (74′ Pedro), Immobile (69′ Castellanos), Zaccagni.

A disposizione: Sepe, Mandas, Patric, Vecino, Isaksen, Lazzari, Gila.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Maresca