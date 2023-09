Juventus-Lazio, il pensiero dei bookmakers | Comparazioni quote

Riparte il campionato di Serie A dopo lo stop per le Nazionali. Il terzo di week end di settembre è padrone assoluto della grande ripresa, ad aprire le danze sarà la Juventus che ospiterà la Lazio all‘Allianz Stadium di Torino alle ore 15,00. Per la quarta giornata di campionato c’è particolare tensione in casa bianconera, soprattutto per le ultime vicende che l’hanno colpita.

Juventus-Lazio, verso la quarta giornata: come arrivano i padroni di casa

Nonostante il terzo rigore sbagliato da Vlalhovic negli ultimi sei tentativi, il mister bianconero Massimiliano Allegri può definirsi comunque soddisfatto per l’esordio della squadra nel campionato 2023/24. Infatti la Juventus porta all’attivo due vittorie ed un pareggio non segnando alcuna sconfitta sul calendario di settembre. L’ultima trasferta contro l’Empoli si è conclusa con il viaggio di ritorno con tre punti importanti, in saccoccia, per il club torinese. Ma non è bastata l’ultima vittoria a tranquillizzare mister Allegri ed il, suo sorriso, è stato subito smorzato dalla vicenda Pogba. Infatti per la ripresa di sabato 16 settembre, Allegri, ha dovuto cambiare le carte in tavola per la preparazione della squadra sospendendo il francese dopo il risultato positivo del test antidoping.

Juventus-Lazio, verso la quarta giornata: come arrivano le Aquile

La Lazio ha dimostrato, durante l’ultimo scontro battendo il Napoli al Maradona con il punteggio di 1-2, che davvero fa sul serio; le Aquile proprio non vogliono essere sottovalutate. Però affrontare la Juventus non è stato così semplice per Sarri negli anni. Infatti la Vecchia Signora è stata battuta dai biancocelesti di Sarri, solo una volta durante gli ultimi cinque scontri diretti personali. Ma ormai, quella, è storia del passato. La nuova Lazio vanta di un Luis Alberto che ha attirato l’attenzione con un gol di tacco contro il Napoli, ed ha fatto assist per il gol nella vittoria nello scontro diretto di aprile.

Juventus-Lazio, le migliori quote: i bookmakers favoriscono la Juve

Se dovessimo pensare ad un pronostico basato sulla storia passata, il risultato più ricorrente tra le due squadre, durante le ultime 11 partite, è stata la vittoria della Juventus con il punteggio finale di 2-0. L’ultima vittoria della Lazio fuori casa contro i bianconeri risale al 2017. Sulla scia di questi dati i bookmakers non si spingono a favore delle Aquile, infatti la vittoria della padrona della casa è data intorno all’ 1.85, contro la vittoria degli ospiti quotata 4.33; mentre il pareggio viaggia sulla quota del 3.50. Interessante anche la possibilità dell’ Over 2.5 quotato 2.05, ma i migliori siti di bookmakers, puntano sull ‘Under 2.5 quotato a 1.75.