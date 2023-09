Juventus, De Sciglio torna a correre: Allegri sorride

De Sciglio pronto a tornare in campo per dare il suo contributo alla squadra

Arrivano ottime notizie dall’infermeria per la Juventus. Mattia De Sciglio è tornato a correre e la società bianconera l’ha reso pubblico mettendo, su X, un video che ritrae il calciatore mentre si allena al JTC. Il ritorno di De Sciglio è un’ottima notizia per la Juventus e per la Nazionale italiana. Il giocatore è un elemento importante per entrambe le squadre e la sua presenza in campo è sicuramente un valore aggiunto.

Juventus, De Sciglio scalda i motori

I tempi di recupero per un infortunio al legamento crociato anteriore sono generalmente di circa sei mesi. Tuttavia, in alcuni casi, i tempi possono essere più lunghi. Nel caso di De Sciglio, il recupero è stato più rapido del previsto, grazie al duro lavoro del giocatore e del suo staff medico. Il terzino dovrà ancora continuare la riabilitazione per completare il percorso di recupero. Tuttavia, il fatto che sia già in grado di correre è un buon segno e lascia ben sperare per un suo ritorno in campo nel corso della stagione.