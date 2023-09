Juventus-Lazio, le probabili formazioni | Le scelte di Allegri e Sarri

Grande sfida allo Juventus Stadium, arriva la Lazio di Sarri

La Juventus di Allegri ospita la Lazio dell’ex Sarri, un impegno in stile prova del nove per le due formazioni in campo. I padroni di casa cercano certezze, probabile impegno dal primo minuto per Mikik che dovrebbe far coppia con Vlahovic. Sarri punta tutto su capitan Immobile, al suo fianco a completare il tridente Felipe Anderson e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All.re: Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.re: Sarri